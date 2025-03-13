Ramazanda Balık Fiyatları ve Bolluğu Arttı

RAMAZAN DÖNEMİNDE BALIK BEREKETİ

Ramazan ayının gelişiyle birlikte balık tezgahlarında ciddi bir bereket gözlemleniyor. Güzel havaların etkisiyle birlikte, balıkçı Kenan Balcı, vatandaşlara haftada en az iki kez balık tüketmelerini önerdi. Bu dönemle birlikte balık fiyatlarının düşmesi ve çeşitliliğin artması dikkat çekiyor. Kenan Balcı, “Karadeniz ve Marmara’nın suyu adeta balık oldu. Ramazan ile tezgahlarımız şenlendi. Şu anda istavrit, hamsi, sardalya ve kalkan gibi birçok balık çeşidi mevcut. 13-14 saat oruç tutuyoruz. Haftada iki, üç kez balık tüketelim. Hem sindirimi kolay hem de besin değeri yüksek. Bir gün tavada yapıyorsak, diğer günde fırında hazırlayalım. Ama bol bol balık tüketelim” diyor.

BALIĞIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Erken gelen balık bolluğu, fiyatlara da olumlu şekilde yansıyor. Usta balıkçı Kenan Balcı, Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’nda fiyatların oldukça uygun olduğunu belirtiyor. Sardalya ve istavritin kilosu 100 lira, 3 kilo alımda ise fiyat 200 lira olarak dikkat çekiyor. Lüferin dedesi olarak bilinen kofana balığının kilo fiyatı 550 liraya kadar düştüğünü ifade eden Balcı, kalkan balığının ise 750 liraya kadar gerilediğini ekliyor. “Şuanda fiyatlar çok uygun. Tezgahlarda bol bol balık var. Sağlık için herkesi balık yemeye davet ediyorum” diye konuşuyor.

DENİZLERİN DEĞERİ

Coğrafyanın verdiği zenginlikten de bahseden Balcı, “Çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımız denizlerle çevrili. Denizler bizlere sunulan en kıymetli hazine. Milyonlarca balık veriyor. İçinde katkı maddesi olmadan, sağlıklı bir besin kaynağı olan balık, anne sütünden sonra dokularımızı onaran tek gıda. Karadeniz ve Marmara Denizi’nde balık olsaydı tükenirdi. Yüzyıllardır balık tutuluyor, ama yine de bitmiyor” dedi. Balcı, denizlerimizi temiz tutmanın gelecek nesiller için oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu güzel nimetlerden gelecek nesillerde faydalansın diye denizlerimize önem gösterelim” şeklinde konuştu.