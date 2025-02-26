Ramazanda İftar Sahurda Tüketilmemesi Gerekenler

SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Orucun, kilo vermeye ve kan basıncı ile kolesterolü düşürmeye katkısı olabiliyor. Ancak iftar ve sahurda aşırı yeme davranışları kilo alımına yol açabiliyor. Uzman Diyetisyen Tuğçe Arabalı, “İftar ve sahur arasında bol su için. Gün içinde kaybettiğiniz sıvıları geri kazanmak için en az 10 bardak su içmek önemlidir.” açıklamasında bulunuyor. Ayrıca, susuzluğu önleyici yiyeceklerle su alımını artırmanın önemine değinen Arabalı, “Kahve, çay ve kola gibi kafeinli içeceklerden kaçının çünkü susuzluğa yol açabilir. Ayrıca şekerli, gazlı içeceklerin diyetinize kalori ekleyeceğini unutmayın.” ifadelerini paylaşıyor.

DENGELİ BESLENME YÖNTEMİ

Orucun adet olduğu üzere zeytin ya da hurma ve su ile açılmasının ardından, yemeklere çorba ve salata ile başlamanın daha sağlıklı olduğunu vurgulayan Diyetisyen Arabalı, “etli sebze yemeği veya yağlı ve ağır olmayan bir et yemeği, salata veya söğüş, 1-2 dilim ekmek (pide ile tam tahıllı ekmeği değiştirerek) veya küçük bir porsiyon pilav veya makarna yenilebilir.” diyor. Ayrıca, sağlıklı doymamış yağları, düşük yağlı labne veya süt ürünleri ile avokado, tuzsuz fındık, somon, zeytin ve zeytinyağı gibi gıdalarla zenginleştirebileceğimizi belirtiyor. Arabalı, “Sağlıklı proteinin iyi bir kısmını almak için ızgara veya fırında yağsız et, derisiz tavuk ve balık yenilmeli; yağ veya şeker oranı yüksek kızarmış ve işlenmiş gıdalardan ise kaçınılmalıdır.” şeklinde önerilerde bulunuyor.