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Ramazanda Kaymakam Gençlerle İftarda Buluştu

GENÇLERLE RAMAZAN BEREKETİ

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ramazan ayının ruhunu gençlerle paylaşmak için bir araya geldi. Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu’nda kalan öğrencilerle iftar sofrasında buluşan Kaymakam Odabaş, gençlerin hayalleri ve beklentileri hakkında samimi sohbetler gerçekleştirdi.

GELECEĞE IŞIK TUTAN GENÇLER

Kaymakam Odabaş, bugünün gençlerinin yarının mimarları olduğunu vurgulayarak, “Sevgili gençler, eğitim hayatınızda göstereceğiniz başarılar, ülkemizin geleceğine ışık tutacaktır. Bizler, her zaman sizin yanınızdayız ve sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Unutmayın, her biriniz ayrı ayrı değerlisiniz ve potansiyelinizle ülkemizi daha da ileriye taşıyacaksınız.” ifadelerini kullandı.

İFTAR PROGRAMINDA DAVETLİLER

İftar programına İlçe Milli Eğitim Müdür V. Rasim Girgin ile Şube Müdürleri Mesut Polat ve Mehmet Barış Çevik de katıldı. Bu tür etkinlikler, gençlerin motivasyonunu artırmaya yönelik önemli adımlar arasında yer alıyor.

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