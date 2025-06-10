Rami Kütüphanesi, 2025 AĞA KAN ÖDÜLÜ finalist

RAMİ KÜTÜPHANESİ’NİN ÖDÜL FİNALİSTİ OLMA BAŞARISI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yenilenen Rami Kütüphanesi, 2025 Ağa Han Mimarlık Ödülü’nün 16. Dönem Ödülü finalistleri arasında yer alıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 369 proje arasından finale kalan Rami Kütüphanesi, İstanbul’un en büyük kütüphanesi olma niteliğini taşıyor. 18. yüzyılda inşa edilen Rami Kışlası’nın aslına uygun bir şekilde yenilenmesiyle kurulan kütüphane, mimar Han Tümertekin’in danışmanlığında minimal müdahale yaklaşımıyla bir bilgi ve kültür merkezine dönüştürülmüş.

MODERN ALANLAR YARATMA HEDEFİ

Tarihi dokuya zarar vermeden modern kamusal alanlar oluşturma hedefiyle sürdürülen proje, kültürel sürdürülebilirlik açısından da örnek olarak gösteriliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yenileyip İstanbul’a kazandırdığımız Rami Kütüphanesi, 2025 Ağa Han Mimarlık Ödülü’nün 16. Ödül Dönemi finalistleri arasında yer aldı.” ifadesini kullandı. Ersoy, projeye dair şunları kaydetti: “18. yüzyıldan kalma Rami Kışlası’nı, tarihi dokusuna sadık kalarak modern bir bilgi merkezine dönüştürdüğümüz bu özel proje, uluslararası alanda takdir görmekle kalmıyor, Türkiye’nin kültürel vizyonunu da temsil ediyor. Mimarlığın, kültürle ve toplumla kurduğu bağın en güzel örneklerinden biri olan Rami Kütüphanesi’yle bu prestijli listede yer almak, bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum.”

AĞA HAN MİMARLIK ÖDÜLÜ’NÜN AMACI

Ağa Han Mimarlık Ödülü, mimarlık, planlama, tarihi koruma ve peyzaj mimarlığı alanlarında Müslüman toplumların fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına yanıt veren projeleri teşvik etmeyi hedefliyor ve üç yılda bir veriliyor. Bu güne kadar yaklaşık 10 bin projenin belgelenmiş olduğu süreçte, 128 proje ödüle layık görülmüş. Bu yılki finalistler, bağımsız uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından seçildi. Nihai ödül sahiplerinin yaz aylarında gerçekleştirilecek olan son değerlendirme toplantısında açıklanması bekleniyor.