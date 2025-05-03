Rami Kütüphanesi’nde Türk Dünyası Ezgileri

Rami Kütüphanesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle “Gönül Telimizden Türk Dünyası Ezgileri” adlı dinletisi gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, saz heyetinde ve koroda yer alan sanatçılar, Türkistan, Tataristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kerkük, Rumeli, Artvin ve Kastamonu gibi çeşitli bölgelerden derlenen ezgileri yorumladı.

PROGRAMIN HIZLI HAZIRLIĞI

Etkinliğin şefliğini üstlenen Öğr. Gör. Ehsan Raeisi, Türkçülük Günü dolayısıyla düzenlenen konserin hazırlıklarının hızlı geliştiğini ifade etti. Raeisi, seslendirilen eserlerin kendi orijinal dillerinde okunduğuna dikkat çekerek, “Aynı ağızla, aynı lehçeyle okuyoruz. Birkaç tane mehter marşı da var” şeklinde konuştu.

ETKİNLİKTE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

Raeisi, etkinlikte Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü öğrencilerinin de bulunduğunu belirtti. Sazda ve koroda yine öğrencilere eşlik eden akademisyenler olduğunu kaydeden Raeisi, “Prof. Dr. Murat Salim Tokaç da etkinliğimizin sanat yönetmenidir. Türk dünyasından birçok eser var ama çoğu tanıdık olmayacaktır” dedi. Konserde “Selam Ey Kutlu Vatan”, “Güzel Türkistan”, “Hasret Çektim”, “Bagçalarda Kestane”, “Pulun Var?”, “Ben Bir Göçmen Kızı Gördüm”, “Münüse”, “Plevne Marşı”, “Süseni Mahmur Yakası”, “İndim Dere Irmağa”, “Benden Selam Olsun Bolu Beyine”, “Çırpınırdı Karadeniz”, “Gafil Ne Bilir Neşve-i Pür Şevk-i Vegayı”, “Qara Jorga”, “Kırk Yiğit” ve “Anayurt Marşı” gibi eserler seslendirildi.