Rami Kütüphanesi Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Rami Kütüphanesi, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üçüncüsünü gerçekleştirdiği “Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği” ile toplamda 87 bin ziyaretçiyi misafir etti. Kütüphaneden yapılan bilgilendirmeye göre, bir önceki yıl 45 bin ziyaretçiyle günlük ziyaretçi rekoru kıran Rami Kütüphanesi, bu yılki etkinlikte rekorunu neredeyse iki katına çıkardı.

ETKİNLİKLERİ TANIMAYA FIRSAT

Rami Kütüphanesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, ayak tenisi, badminton, basketbol, ok atışı, tırmanma duvarı ve survivor parkuru gibi fiziksel aktivitelere katılarak enerjilerini harcarken; Hacivat-Karagöz, meddah, masalcı abla ve İbiş gösterileri ile geleneksel Türk kültürü ile yakından tanışma fırsatı buldu. Ayrıca geleneksel çocuk oyunları olan halat çekme, ip atlama, uçan bayrak yarışı ve yumurta taşıma gibi etkinlikler miniklerin ilgisini topladı. Yüz boyama stantları, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramları ile çocuklar bayramın neşesini doyasıya yaşadı.

DEPREM SONRASI GÜVENLİ ALAN

Etkinlik günü İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında, Rami Kütüphanesi tek başına bir şenlik alanı olmanın yanı sıra, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa’nın en büyük deprem toplanma alanı olarak büyük bir öneme sahip oldu. Vatandaşlar, kütüphane bahçesini güvenli bir sığınak olarak tercih etti. Gün boyunca alanda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sunulan çorba ikramları ise etkinliğe katılanlar tarafından ilgiyle karşılandı.