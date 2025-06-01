Rampada Geri Kaydı, İki Araca Çarptı

KAMYONET GERI KAÇTI

Pendik’te bir rampada seyir halindeyken geri kaymaya başlayan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce sokaktaki iki araca, ardından da bir binaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin duvarları yıkıldı ve sokaktaki araçlarda hasar meydana geldi. Olay, saat 22.30 sıralarında Esenyalı Mahallesi Nur Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Enver Temur idaresindeki 41 AIY 546 plakalı kamyonet, rampayı çıkmayı denerken geri kaymaya başladı. Kontrolünü kaybeden kamyonet, önce park halindeki iki hafif ticari araca çarptı, ardından da bir binaya vurdu.

KAZANIN SONUCU VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

Kazanın ardından hemen çevredekiler olay yerine poli, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk etti. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak çalışma gerçekleştirdi. Hasar tespit işlemlerinin ardından hasar gören araçlar olay yerinden kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARINA GÖRE OLAY ANLARI

Kazaya tanık olan İsmail Çelik, “Kamyon buradan yukarı çıkmaya çalışıyordu. Rampadan yukarıya çıkamadı, arabayı geri kaçırıyor. Sonra direksiyonu eve doğru kırarak durduruyor. İki araca vuruyor, araçlar hafif hasar alıyor ve binaya giriyor. Şimdi belediye ekipleri binanın kontrollerini yapıyor. Zabıta ve itfaiye de geldi. Şükürler olsun can kaybı yok” şeklinde konuştu.