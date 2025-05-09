Rams Başakşehir 0-1 Fenerbahçe Maçı

MAÇIN DETAYLARI

RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan Trendyol Süper Lig’in 35. haftasındaki mücadelede, hakem Burak Pakkan yönetiminde gerçekleşen karşılaşma, ilk yarının sona ermesiyle Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Fenerbahçe’nin kadrosunda kaleci Livakovic, savunmada Mert Müldür, Diego Carlos, Skriniar, Kostic, orta sahada İsmail Yüksek, Amrabat, Fred, Tadic, Talisca ve forvet Dzeko yer aldı. RAMS Başakşehir ise kaleci Muhammed Şengezer, savunmada Ömer Ali Şahiner, Opoku, Duarte, Operi, orta sahada Umut Güneş, Kemen, Crespo, forvette Yusuf Sarı, Brnic ve Piatek ile sahaya çıktı.

İLK YARIDAKİ ÖNE ÇIKAN ANLAR

Karşılaşmanın 11. dakikasında RAMS Başakşehir ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Sol kanatta Brnic, ceza sahası dışı sol çaprazına kadar inerek şutunu çekti ancak kaleci Livakovic bu şutu kurtardı. 18. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Soldan kazanılan kornerde Brnic’in ortasını Piatek kafa ile vurdu, Livakovic’in müdahalesiyle top direğe çarptı ve Duarte’nin önünde kaldı. Duarte, Amrabat’ın müdahalesiyle yere düşerken hakem Burak Pakkan penaltı kararını verdi.

PENALTI ATIŞI VE GOL

20. dakikada penaltıyı kullanmak üzere Piatek topun başına geçti fakat Livakovic, bu atışı iki hamlede kurtararak gole izin vermedi. 41. dakikada Amrabat sol kanatta topla ilerleyerek ceza sahasına ortaladı. Talisca, topu göğsüyle Dzeko’nun önüne indirdi fakat Dzeko’nun şutu az farkla dışarı gitti. Ardından 44. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail’in pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkan Mert Müldür, aşırtma bir vuruşla kaleci Muhammed’in üzerinden topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-0’lık Fenerbahçe üstünlüğü ile kapandı.