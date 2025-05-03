Ramş Başakşehir, 4-2 galip geldi

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Atakaş Hatayspor’u deplasmanda 4-2 yenen RAMS Başakşehir’in teknik direktörü Çağdaş Atan, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında takımının performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Atan, “Gol geldikten sonra tekrardan doğru ve iyi oyunu oynamaya başladık, farkı artırdık” ifadesini kullandı.

RİBERTİSİN BASKISI

Atan, Mersin Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda kazandıkları bu önemli maçı vurguladı. Hatayspor’un mücadeleci yapısını öne çıkaran Atan, rakiplerinin lige veda etmesine rağmen iç sahada ve toplu oyunda etkili olduklarını aktardı. Maçın başında yedikleri şok bir golün kendilerini endişelendirdiğini belirten Atan, “Yediğimiz golden sonra baskı planı işlemeyince farklı bir baskıya geçtik. Ondan sonra işler bizim için düzelmeye başladı” dedi.

HAMLELERİN ETKİSİ

Atan, takımının topa sahip olduğu zaman formasyonlarının oldukça iyi işlediğini kaydetti. İyi hücum yaptıkları sağ tarafı vurgulayan Atan, “Sol tarafta erken hücum ve final tercihleri oyunu o tarafta tutma çabamız ritmimizi biraz bozdu ama ikinci golü kolay bulduk. Penaltıyla daha rahat içeri girip farklı senaryoda maçı oynayabilirdik” şeklinde konuştu.

SON DAKİKALARDA TARİFİ GOLLER

Atan ayrıca, 2-2’ye kadar takımının gayet iyi oynadığını ve kalelerinde tehlike yaşamadıklarını ifade etti. Güzel bir gol yediklerine dikkat çeken teknik direktör, “Boutobba çok formda. Onu tebrik ediyorum. İçe kırılmalarını hem çalışarak hem analizle hem de görselle oyuncularımıza göstermemize rağmen oradan bir gol yedik” dedi. Pozisyonlara girme noktasında final paslarında biraz tedirgin olduklarını görebildiklerini söyleyen Atan, “Gol geldikten sonra tekrardan doğru ve iyi oyunu oynamaya başladık, farkı artırdık” yorumunu yaptı.

OYUNCULARIN KATKISI

Sonradan oyuna giren tüm oyunculardan katkı aldıklarını vurgulayan Atan, bu durumun kendileri için önem taşıdığını belirtti.