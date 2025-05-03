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Rams Başakşehir, Atakaş Hatayspor 2-1

HAFTANIN MAÇ ÖZETİ

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşarak, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Maçın başlama düdüğünden sadece 4 dakika sonra Hatayspor öne geçti. Başakşehir savunması, paslaşma sırasında Görkem Sağlam’ın araya girmesiyle Strandberg’e pozisyonu hazırladı. Strandberg, kaleciyle karşı karşıya kalıp vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu 1-0 yaptı.

BAŞAKŞEHİR’DEN CEVAP GELDİ

Başakşehir, 9. dakikada skora denge getirdi. Sağ kanatta topla buluşan Crespo, altıpasa ortasını yaptı. Bu ortada Piatek’in şutunda meşin yuvarlak tekrar ağlara gitti ve durum eşitlendi: 1-1. Maçın 11. dakikasında Cemali Sertel, sol kanattan oldukça etkili bir şekilde rakibini geçerek kaleye doğru bir vuruş yaptı, ancak kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.

30. dakikada Başakşehir tekrar öne geçti. Ceza sahasına giren Crespo, Hatayspor savunmasını geçip topu Yusuf Sarı’ya çıkardı. Yusuf Sarı, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve maçta skoru 2-1 yaptı. İlk yarının sonlarına yaklaşırken, 44. dakikada Yusuf Sarı’nın topuk pasıyla ceza sahasına giren Kemen, Kamil Ahmet Çörekçi’nin müdahalesi sonucu yerde kaldı ve hakem Ali Yılmaz penaltı kararı verdi. 45+1. dakikada Piatek, penaltı atışını kullanmak için topun başına geçti, ancak kaleci Bekaj’ın müdahalesiyle topu kornere göndermeyi başardı. İlk yarı, Başakşehir’in 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

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