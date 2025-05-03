RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor’u Yendi

MAÇIN SONUCU VE GOLLER

Trendyol Süper Lig’in 34. hafta maçında, düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Mersin’de gerçekleşen mücadelede RAMS Başakşehir, 4-2’lik skorla galip geldi. Maça hızlı başlayan Hatayspor, 4. dakikada Carlos Strandberg’in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Başakşehir, 9. dakikada Krzysztof Piatek ve 30. dakikada Yusuf Sarı’nın golleriyle durumu 2-1 lehine çevirdi.

HATAYSPOR’UN EŞİTLİK ÇABASI

İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor, 56. dakikada Bilal Boutobba ile durumu yeniden 2-2’ye getirdi. Maçın son anlarında baskısını artıran RAMS Başakşehir, 82. dakikada Ivan Brnic’in golüyle 3-2 öne geçti. Konuk ekip Başakşehir, 90. dakikada Joao Figueiredo’nun penaltıdan attığı golle maçı 4-2 kazanarak, önemli bir galibiyet elde etti.

PUNTALARI ETKİLEYEN DURUMLAR

Bu galibiyet sonrasında RAMS Başakşehir, puanını 51’e çıkararak Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü. Düşmesi kesinleşen Hatayspor ise 19 puanda kaldı. Süper Lig’de önümüzdeki hafta Hatayspor, Göztepe’ye konuk olacakken, Başakşehir evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak.