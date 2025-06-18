Rams Başakşehir, Cherno More ile Eşleşti

Rakıplar Belli Oldu
Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi kesinleşti. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenen kura çekimi sonucunda 2. eleme turu eşleşmeleri ortaya çıktı. RAMS Başakşehir, Bulgaristan Süper Ligi’ndenCherno More ile karşı karşıya gelecek.
Maç Tarihleri Açıklandı
Temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk maçını 24 Temmuz’da deplasmanda yapacak. Rövanş maçında ise 31 Temmuz’da İstanbul’daki Fatih Terim Stadyumu’nda mücadele edecek. Bu iki karşılaşma, RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki yolculuğu açısından büyük önem taşıyor.