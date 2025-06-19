Rams Başakşehir, Eldor Shomurodov’u Transfer Etti

RAMS BAŞAKŞEHİR GOLCÜ TRANSFERİNDE MUTLU SONUÇ ALDI

Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa’da başarı hedefleyen Trendyol Süper Ligi ekibi RAMS Başakşehir, transferde önemli bir adım atarak golcü almakta başarılı oldu. 29 yaşındaki forvet Eldor Shomurodov ile anlaşma sağlandı. Daha önce Roma forması giyen Shomurodov’un transferi için hem oyuncu hem de kulübü ile her konuda uzlaşma elde edildi. İstanbul ekibi, Eldor Shomurodov’u İstanbul’a getirdi. Resmi duyurunun kısa zaman içinde yapılacağı tahmin ediliyor.

ŞOMURODOV’UN PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Geçtiğimiz sezonda toplamda 37 maçta görev alan Eldor Shomurodov, bu süreçte 7 gol atıp 5 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak belirtiliyor. RAMS Başakşehir, bu transferle birlikte kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.