RamS Başakşehir, Fenerbahçe 0-1

RAMS BAŞAKŞEHİR – FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını konuk ekip Fenerbahçe 1-0 önde kapattı.

ETKİLİ OYNAYAN RAMS BAŞAKŞEHİR

Mücadelenin 11. dakikasında RAMS Başakşehir, Brnic ile etkili bir atak geliştirdi. Sol kanatta topla buluşan Brnic, ceza sahası dışındaki sol çaprazda şutunu çekti. Kaleci Livakovic, bu vuruşu kurtararak gole izin vermedi.

18. dakikada Başakşehir, şans bulduğu bir pozisyonda penaltı kazandı. Soldan kazanılan korner atışında, Brnic’in ceza sahasına ortasında Piatek’in kafa vuruşu, Livakovic’in müdahaleliyle direğe çarptı. Top Duarte’nin önünde kaldı ve Amrabat’ın müdahalesi sonrasında hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇİYOR

20. dakikada Piatek, penaltı atışını kullanmak için topun başına geçti. Vuruşunda, Livakovic iki hamlede topa hakim olmaktan geri kalmadı. 41. dakikada Başakşehir’in etkili atakları devam etti. Amrabat, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Talisca, topu göğsüyle Dzeko’ya indirdi fakat Dzeko’nun gelişine yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

İlk yarının sonlarına gelindiğinde, 44. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail’in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mert Müldür, sağdan ceza sahasına girerek kaleci Muhammed’in üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı, Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.