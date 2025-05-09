Rams Başakşehir Fenerbahçe ile Kapıştı

MAÇTA GERGİNLİK YAŞANDI

Süper Lig’in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın 45. dakikasında yaşanan Dusan Tadic ve Anderson Talisca arasındaki gerginlik, karşılaşmaya damga vurdu. Fenerbahçe’nin geliştirdiği atakta Edin Dzeko’nun şutu kaleyi bulmadı. Bu pozisyonun hemen ardından Talisca, Tadic’e tepki göstererek koşu yoluna pas istediğini belirtti. Bunun üzerine Tadic, Talisca’nın üzerine doğru yürüyerek gerginliği daha da artırdı. Tadic, takım arkadaşları tarafından zorla ayrıldı.

DEVRİ ARASINDA BARIKANMA SAĞLANDI

İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte, Dusan Tadic ve Anderson Talisca arasında geçen gerginlik kısa sürede sona erdi. Devre arasında birbirlerine sarılarak barış sağladılar. Bu durum, futbolcuların takıma olan bağlılıklarının ve işbirliğinin önemini ortaya koydu.