RAMS Başakşehir, Fenerbahçe’yi 1-0 yendi

MAÇIN GÖRKEMİ

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında RAMS Başakşehir, Fenerbahçe’yi evinde konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Müsabakanın 11. dakikasında Ivan Brnic, ceza yayının sol tarafından yerden vurdu fakat kaleci Dominik Livakovic, topu çeldi. 18. dakikada Brnic’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Krzysztof Piatek’in kafa vuruşunu Livakovic kurtardı. Bu pozisyonda Leo Duarte, Sofyan Amrabat’ın formasını çekmesi sonucunda yerde kaldı ve maçın hakemi Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 20. dakikada Krzysztof Piatek, penaltı atışında topun başına geçti. Ancak Livakovic, vuruşu kurtardı. 33. dakikada, sağ kanatta Edin Dzeko rakibini geçtikten sonra uzak köşeye vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

41. dakikada Sofyan Amrabat’ın sol kanattan ortasında Anderson Talisca, topu indirdi. Dzeko, yerden vuruş yapınca meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı çıktı. 44. dakikada İsmail Yüksek’in yaptığı ara pasında Mert Müldür, defansın arkasına sarkarak sağ taraftan ceza sahasına girip aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı Muhammed Şengezer’in üzerinden ağlara gönderdi. İlk yarı sonucunda durum 0-1 olarak belirlendi.

TAKIM KADROLARI VE HAKEMLER

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Jerome Opoku, Leo Duarte, Christopher Operi, Umut Güneş, Olivier Kemen, Crespo, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Krzysztof Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Philippe Keny, Joao Figueiredo

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Milan Skriniar, Diego Carlos, Filip Kostic, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gol: Mert Müldür (dk. 44) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Anderson Talisca (Fenerbahçe)

– İSTANBUL