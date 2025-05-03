Rams Başakşehir, Hatayspor’u 4-2 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Mersin

Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Bilal Gölen

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 76 Kerim Alıcı), Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 90+2 Baran Sarka), Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Dk. 87 Deniz Aksoy), Boutobba, Bamgboye (Dk. 76 Recep Burak Yılmaz), Strandberg

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Opoku, Berat Özdemir (Dk. 77 Umut Güneş), Yusuf Sarı (Dk. 87 Ebosele), Duarte, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (Dk. 61 Brnic), Operi, Kemen (Dk. 77 Figueiredo), Crespo, Piatek (Dk. 87 Keny)

GOLLERİN PERFORMANSI

Dk. 4 Strandberg, Dk. 9 Piatek, Dk. 30 Yusuf Sarı, Dk. 56 Boutobba (Atakaş Hatayspor), Dk. 82 Brnic, Dk. 90+1 Figueiredo (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)

SARI KARTLARIN DURUMU

Dk. 25 Bamgboye, Dk. 78 Massanga, Dk. 89 Kilama, Dk. 90 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 85 Operi (RAMS Başakşehir)

MAÇIN ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Atakaş Hatayspor’u 4-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın 56. dakikasında Hatayspor eşitliği sağladı. Ceza sahası dışından Boutobba’nın vurduğu güçlü şut, ağlarla buluştu ve skor 2-2 oldu. Başakşehir, 82. dakikada öne geçti. Umut Güneş’in pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Brnic’in şutu, Recep Burak Yılmaz’a çarparak ağlara gitti. Son dakikalarda, 90. dakikada Brnic’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Keny, Recep Burak Yılmaz’ın müdahalesiyle yere düştü ve hakem Ali Yılmaz penaltı kararı verdi. 90+1. dakikada penaltıyı kullanan Figueiredo, vuruşuyla kaleciyi geçerek maçı 4-2’ye getirdi. Maç, Başakşehir’in 4-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.