Rams Başakşehir, Nuri Şahin ile Anlaştı

RAMS BAŞAKŞEHİR’DEN NURİ ŞAHİN İLE ANLAŞMA

Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, teknik direktörlük koltuğu için Nuri Şahin ile prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki genç çalıştırıcı, Süper Lig’e geri dönmeye hazırlanıyor. Futbolculuk kariyerini sonlandırdığı dönemden sonra Antalyaspor’da teknik direktörlük yaparak dikkat çeken bir performans sergileyen Şahin, kısa sürede önemli bir ivme kazandı.

BUNDESLİGA’DA BAŞARILI DÖNEM

Nuri Şahin, ardından Borussia Dortmund’un teknik ekibine katıldı ve Edin Terzic’in yardımcılığını üstlenerek önemli bir deneyim kazandı. 2024-2025 sezonunda, Dortmund’un başında çalıştığı 27 maçta 1,48 puan ortalaması yakalayan Şahin, şimdi yeniden Süper Lig’de mücadele edecek.