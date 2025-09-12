Haberler

Rams Başakşehir, Nuri Şahin’le Anlaştı

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELİRLENDİ

Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, teknik direktörlük pozisyonu için Nuri Şahin ile prensipte anlaştı. 33 yaşındaki genç teknik adam, Süper Lig’e geri dönmek için hazırlık yapıyor. Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Antalyaspor’da teknik direktörlük yapan Şahin, burada hızlı bir biçimde dikkat çeken bir performans sergiliyor.

DORTMUND’DA GÖREV ALDI

Nuri Şahin, Antalyaspor’daki görevinden sonra Borussia Dortmund’un teknik ekibine katıldı ve Edin Terzic’in yardımcılığını üstlendi. 2024-2025 sezonunda Dortmund’un başında 27 maçta 1,48 puan ortalaması yakalayan Şahin, şimdi yeniden Süper Lig’de sahne alacak. Genç teknik direktörün performansı, dikkatle izleniyor.

T10F, Ayvalık’ta Görüntülendi. TOGG, 5 Yıldız Aldı

TOGG'un T10F sedan modeli, Ayvalık'ta vatandaşların büyük ilgisini topladı. 95 puanla 5 yıldız alan araç, güvenlik standartlarıyla öne çıkıyor.
Charlie Kirk Utah’da Saldırıya Uğradı

Charlie Kirk, ABD'de Trump'ın destekçilerinden biri olarak bilinen bir siyasi aktivisttir. Utah Valley Üniversitesi'nde bir etkinlikte silahlı saldırıya uğraması, hayatı ve kariyeri hakkında ilgi uyandırdı.

