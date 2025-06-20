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Rams Başakşehir, Onur Bulut’u Aldı

RAMS BAŞAKŞEHİR ONUR BULUT’U KADROSUNA KATTI

RAMS Başakşehir, Beşiktaş’ın defans oyuncusu Onur Bulut’u kadrosuna dahil ediyor. Yapılan açıklamada, 31 yaşındaki savunmacı ile 2 yıllık bir anlaşma imzalandığı ifade ediliyor.

ONUR BULUT’A HOŞ GELDİN DİYORUZ

Açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Beşiktaş JK forması giyen Onur Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Onur Bulut’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” sözlerine yer veriliyor.

İSTANBUL’DAN YENİ TRANSFER MÜJDESİ

Transfer süreci devam ederken, Onur Bulut’un kulüp için önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Başakşehir, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

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