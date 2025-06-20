Rams Başakşehir, Onur Bulut’u transfer etti

RAMS BAŞAKŞEHİR ONUR BULUT İLE ANLAŞTI

Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, Beşiktaş’tan milli sağ bek oyuncusu Onur Bulut transferinde başarılı sona ulaştı. Kulüp, Onur Bulut ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, “Kulübümüz, son olarak Beşiktaş JK forması giyen Onur Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Onur Bulut’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.” şeklinde ifadelere yer verildi.

BEŞİKTAŞ’TAN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Öte yandan, Onur Bulut’un Beşiktaş’tan Rams Başakşehir’e transferi ile ilgili olarak, “Profesyonel futbolcumuz Onur Bulut’un nihai transferi hususunda Rams Başakşehir kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Onur Bulut’a kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” açıklaması yapıldı.

ONUR BULUT TRANSFER GEÇMİŞİ

Kayserispor’dan Beşiktaş’a transfer olan 31 yaşındaki sağ bek, İstanbul ekibiyle toplamda 75 maça çıktı. Başarılı futbolcu, bu süreçte 1 gol kaydetti ve 5 asist yaparak takıma katkı sağladı.