Rams Başakşehir, Uefa Konferans Ligi’nde

RAMS BAŞAKŞEHİR’İN AVRUPA’YA YOLCULUĞU

Ülkemizi Avrupa’da temsil eden Süper Lig ekibi Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Universitatea Craiova ile karşı karşıya geliyor. Konferans Ligi’nin 3. eleme turundaki rövanş maçında Slovakya’nın Spartak Trnava takımı, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova’yı konuk etti. İlk maçı 3-0’lık skorla kazanan Universitatea Craiova, rövanş karşılaşmasında 4-3 kaybetse de play-off turuna yükselmeyi başardı.

PLAY-OFF TURU MAÇ TARİHLERİ

İstanbul Başakşehir ile Universitatea Craiova arasındaki play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos’ta gerçekleşecek. Bu iki maçın sonucunda temsilcimizin grup aşamasına katılıp katılamayacağı netleşecek. Başakşehir, Avrupa sahnesindeki bu önemli mücadelede başarılı olmak için hazırlıklarını sürdürüyor.