Haberler

Rams Başakşehir, Uefa Konferans Ligi’nde

RAMS BAŞAKŞEHİR’İN AVRUPA’YA YOLCULUĞU

Ülkemizi Avrupa’da temsil eden Süper Lig ekibi Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Universitatea Craiova ile karşı karşıya geliyor. Konferans Ligi’nin 3. eleme turundaki rövanş maçında Slovakya’nın Spartak Trnava takımı, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova’yı konuk etti. İlk maçı 3-0’lık skorla kazanan Universitatea Craiova, rövanş karşılaşmasında 4-3 kaybetse de play-off turuna yükselmeyi başardı.

PLAY-OFF TURU MAÇ TARİHLERİ

İstanbul Başakşehir ile Universitatea Craiova arasındaki play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos’ta gerçekleşecek. Bu iki maçın sonucunda temsilcimizin grup aşamasına katılıp katılamayacağı netleşecek. Başakşehir, Avrupa sahnesindeki bu önemli mücadelede başarılı olmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hendek’te İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Hendek'te iki aracın çarpışması sonucunda 1'i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Haberler

Karabük’te Kaza, 3 Yaralı Olayı

Karabük'te üç aracın karıştığı kazada, biri çocuk olmak üzere üç kişi yaralandı. Olayın anı güvenlik kameralarına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.