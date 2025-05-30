Rams Başakşehir, Uefa’ya Katılacak

MAÇTAN SONRAKİ DEĞERLENDİRME

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in son haftasında konuk olduğu Galatasaray karşısında 2-0’lık bir mağlubiyet aldı. Ancak yardımcı antrenör Mustafa Keçeli, takımın oyun performansından memnun olduklarını ifade etti. RAMS Park’taki maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Keçeli, “İstediklerimiz hedefe ulaştık” dedi.

HEDEF: UEFA KONFERANS LİGİ

Keçeli, UEFA Konferans Ligi’ne katılacaklarını belirterek, “Tek amacımız taraftarlara iyi bir maç izletebilmekti. Hafta içi karşılaşmaya iyi hazırlandık. Beklentimizin üzerinde bir oyundu” şeklinde konuştu. İki takımın da çok sayıda pozisyona girdiğini hatırlatan yardımcı antrenör, “Galatasaray’ın da çok pozisyonu var. Bu atmosferde oynadığımız oyun bizi tatmin etti” ifadelerini kullandı. Yeni sezon hazırlıklarına en kısa zamanda başlayacaklarını ekledi.