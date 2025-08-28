Rams Başakşehir, Universitatea Craiova’ya 3-1 kaybetti

MAÇIN DETAYLARI

UEFA Konferans Ligi play-off turunda, 2-1 kaybedilen ilk maçın ardından RAMS Başakşehir, Romanya’nın Universitatea Craiova takımıyla karşı karşıya geldi. Ion Oblemenco Stadyumu’nda gerçekleştirilen karşılaşmayı Universitatea Craiova, 3-1’lik sonuçla kazandı. RAMS Başakşehir, maça hızlı bir başlangıç yaptı ve 7. dakikada Davie Selke’nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Universitatea Craiova, bu goli çabuk cevapsız bırakmadı ve 9. dakikada eski Galatasaray oyuncusu Alexandru Cicaldau ile skoru eşitledi. Maçın ilerleyen dakikalarında, 27. dakikada Ştefan Baiaram’ın attığı golle Universitatea Craiova, 2-1 öne geçti. İkinci yarının sonlarına gelindiğinde, 81. dakikada Universitatea Craiova, farkı 3-1’e çıkardı. Bu arada RAMS Başakşehir’den Operi, 81. dakikada ikinci sarı kartı görerek oyundan ihraç edildi.

SONUÇ VE ETKİLERİ

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, toplamda 5-2’lik skorla elendi ve Avrupa defterini kapadı. Universitatea Craiova, bu galibiyetle birlikte UEFA Konferans Ligi’nde grup aşamasına adını yazdırmış oldu.