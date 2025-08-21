Rams Başakşehir, Universitatea Craiova’ya Kaybetti

MAÇIN DETAYLARI

UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk karşılaşmasında RAMS Başakşehir, Romanya’nın Universitatea Craiova takımı ile mücadele etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşen bu karşılaşmada misafir takım, 2-1’lik bir skorla galip geldi. Universitatea Craiova’nın gollerinin ilki, 45+2. dakikada Galatasaray’dan tanıdığımız eski oyuncu Alexandru Cicaldau’dan geldi. İkici gol ise, 61. dakikada Carlos Mora’nın ayaklarından geldi.

RAMS Başakşehir’in maçı çevirme çabası, 87. dakikada Festy Ebosele’nin attığı golle bir nebze olsun ümit verdi. Ancak bu sonuç, temsilcimizin rövanş maçı öncesi tur şansını ciddi anlamda zorlaştırdı.

İLERİDEKİ MAÇIN DEĞERİ

İkinci karşılaşma, 28 Ağustos Perşembe günü Romanya’da oynanacak. Temsilcimizin bir üst tura çıkabilmesi için en az 2 farklı bir galibiyet alması gerekecek. Bu nedenle, RAMS Başakşehir’in hem savunmasını güçlendirmesi hem de hücum hattını daha etkili hale getirmesi gerekiyor.