RAMS Park Zemini Neden Örtülmedi?

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇINA HAZIRLIKLAR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Hollanda’nın temsilcisi AZ Alkmaar’ı ağırlayacak. İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park kış beyazına büründü. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa’daki kaderini belirleyecek bu önemli karşılaşmaya sayılı günler kalırken, zeminle ilgili örtü konusunun gündeme geldiği görülüyor.

ZEMİNİN ÜSTÜNÜN ÖRTÜLMEME SEBEBİ

Rams Park yetkilileri, AZ Alkmaar’ın stadyumda 21.30’da gerçekleştireceği antrenman sebebiyle zemin üstüne örtü örtmeme kararı aldı. Örtünün konulmasının kolay olmadığı ve antrenman öncesinde örtüyü serip kaldırmanın zemine zarar verebileceği belirtildi.

ANTRENMAN SONRASI ÖRTÜLECEK, MAÇ SAATİNE KADAR KALACAK

Stadyum yetkilileri, antrenman sonrasında zemin için gereken işlemleri yapıp örtüyü yerleştirecek. Örtü, maç saatine kadar zeminde kalacak ve karşılaşmaya kısa süre kala kaldırılacak. Bu sayede maça en iyi zemin şartlarıyla başlanması hedefleniyor. Maçtan sonra zeminin bakım işlemleri yapılacak ve örtü kapatılacak. Fenerbahçe maçına kadar örtünün zeminden kalkmayacağı öğrenildi.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te RAMS Park’ta oynanacak. İlk karşılaşmayı AZ Alkmaar 4-1 ile üstünlükle tamamlamıştı.