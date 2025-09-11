Rams, Tuğra Turhan’la 3 Yıllık Anlaşma Yaptı

YENİ TRANSFER AÇIKLAMASI

RAMS Başakşehir, İsviçre’nin Grasshopper takımında son olarak forma giymiş 18 yaşındaki Tuğra Turhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak İsviçre’nin Grasshopper kulübünde forma giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tuğra Turhan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

FUTBOLCU HAKKINDA BİLGİ

18 yaşındaki futbolcu, hücum bölgesinde görev yapıyor. Başakşehir, genç yeteneği kadrosuna katarak önemli bir transfer gerçekleştirmiş oldu.