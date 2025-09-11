Haberler

Rams, Tuğra Turhan’la 3 Yıllık Anlaşma Yaptı

RAMS Başakşehir, İsviçre’nin Grasshopper takımında son olarak forma giymiş 18 yaşındaki Tuğra Turhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak İsviçre’nin Grasshopper kulübünde forma giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tuğra Turhan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

18 yaşındaki futbolcu, hücum bölgesinde görev yapıyor. Başakşehir, genç yeteneği kadrosuna katarak önemli bir transfer gerçekleştirmiş oldu.

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

