İran: Savaşmak için sabırsızlanıyoruz

İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, İsrail ile ilgili açıklama yaptı.

İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, İsrail ile savaşmak için sabırsızlandıklarını belirtti.

Nasirzade, “Hava kuvvetlerindeki gençlerimiz tamamen hazır ve siyonist rejimin karşısına çıkmak, onları yeryüzünden silmek için sabırsızlanıyor” dedi.

İsrail, Suriye’de İran Devrim Muhafızları’na ait hedefleri vurduğunu açıklamasının ardından İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade konuya ilişkin açıklama yaptı. Nasirzade, “Hava kuvvetlerindeki gençlerimiz tamamen hazır ve siyonist rejimin karşısına çıkmak, onları yeryüzünden silmek için sabırsızlanıyor” dedi.

TRT