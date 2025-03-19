Rangers’a UEFA’dan Irkçılık Soruşturması

UEFA TARAFINDAN İNCELEME BAŞLATILDI

Glasgow Rangers, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe ile yaptığı maçta seri penaltı atışlarıyla galip geldi. Ancak, bu karşılaşma UEFA tarafından inceleniyor. İskoç takımının, Fenerbahçe ile oynadığı iç saha maçında bazı taraftarlarının “ırkçılık” yapması nedeniyle UEFA’ya sevk edildiği bildiriliyor. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübün 2025 yılında böyle bir konuyla suçlanması utanç vericidir ve sorumlulara yönelik küçümseme taraftarlarımızın ezici çoğunluğu tarafından paylaşılacaktır” denildi.

TARAFTAR DAVRANIŞLARI VE SUÇLAMALAR

Glasgow Rangers, Fenerbahçe karşılaşmasındaki bazı taraftarlarının açtığı ırkçı pankartlar nedeniyle UEFA’nın soruşturma başlattığını duyurdu. Kulüp, “Rangers Futbol Kulübü ile bağlantılı olan herkes, futbol takımımızın yurtiçinde ve yurtdışında bazı unutulmaz sonuçlar elde ettiği son iki haftadan şüphesiz keyif almıştır. Bu başarılarda Rangers taraftarlarının desteği büyük rol oynadı” ifadesini kullanıyor. Ancak, “Bununla birlikte, kulübün çok küçük bir azınlığın eylemleri nedeniyle önemli yaptırımlarla karşı karşıya kalacak olması son derece üzücü ve açıkçası utanç verici” şeklinde açıklama yapıldı.

İLGİLİ OLAYLARIN ARTTIĞI BELİRTİLİYOR

Öte yandan, kulüp ayrıca Fenerbahçe ile yaptığı maçta atılan cisimler nedeniyle de UEFA tarafından suçlanıyor. Bu durum, sadece Rangers maçlarında değil, İskoçya’daki tüm stadyumlarda düzenli bir olay haline geldiği ifade ediliyor. Parkhead’de, “Pazar günü oyuncularımız ve personelimiz torpillerle hedef alındı” deniliyor. Ayrıca, Rangers kulübü, son dönemlerde yaşanan olayları gün yüzüne çıkararak, “bu anlamsız ve suç teşkil eden davranışların ne sporda ne de toplumda yeri vardır” vurgusunu yapıyor.

TARAFTAR DAVRANIŞLARINA CEVAP

Kulüp açıklamasında, “Eğer bu tür davranışların kabul edilebilir olduğunu düşünüyorsanız, Rangers maçlarında istenmiyorsunuz demektir” ifadeleriyle taraftarlarına bir uyarıda bulunuyor. Ayrıca, merdiven boşluklarının kapatılması nedeniyle UEFA yaptırımıyla karşı karşıya kalacağını da belirtiyor. Taraftarların, görevlilerin ve polisin tavsiyelerine uyması gerektiği ifade ediliyor. Parkhead’de yaşanan meşale kullanımı nedeniyle de ek zamanı kaybetme riski de bulunuyor.

KULÜP, TARAFTARLARINA DESTEK VERECEK

Bu tür davranışların sonuçlarının olacağına dikkat çeken kulüp, “Bir kulüp olarak Rangers, taraftarlarımızın yanında duracak ve onların haklarını koruyacak” demektedir. Ancak, “Tüm makul taraftarları Rangers’ın adını lekeleyebilecek her türlü davranışa karşı durmaya çağırıyoruz” mesajı verilerek, bu tür sorunların kulübü daha fazla cezalandırmaması adına önlem alınması gerektiği vurgulanmaktadır.