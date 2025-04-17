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Rangers, Bilbao Maçında Penaltı İtirazı

MAÇIN ÖZETİ

İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile İskoç temsilcisi Rangers, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında San Mames Stadyumu’nda bir araya geldi. Müsabakanın ilk yarısında, özellikle dikkat çeken bir durum yaşandı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında, Rangers’ın Belçikalı forveti Cyriel Dessers, Bilbao’nun savunma oyuncusu Dani Vivian ile girdiği ikili mücadelede yer alan düştü. Dessers, bu pozisyondan sonra hakeme penaltı için itiraz etti. 30 yaşındaki oyuncu, rakibinin formasını çektiği için oluşan büyük yırtığı, hakeme göstererek penaltı bekledi. Ancak Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto, oyunu devam ettirdi ve itirazlarından ötürü Dessers’i sarı kartla cezalandırdı. Nijeryalı futbolcu, penaltı beklerken kart görmesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.

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