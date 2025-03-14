Rangers-Fenerbahçe Maçı Ada Basınında Yankılandı

Fenerbahçe’nin Rangers’a Elenmesi

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers’a deplasmanda penaltı atışları sonucu elenmesi, İngiliz basınında geniş yer buldu. Özellikle İskoç basını, Jose Mourinho’nun maç sonrası yaptığı açıklamalara dikkat çekti.

MAÇIN YANKILARI

Fenerbahçe’nin Rangers’a elenmesi, Ada basınında birçok manşete taşındı. The Guardian, “Butland’ın penaltılardaki kahramanlığı Fenerbahçe’yi batırdı” sözleriyle durumu özetledi. BBC de, “Jack Butland’ın penaltılarda gösterdiği kahramanlık Rangers’ı UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale taşıdı” şeklinde bir başlık attı. SkySports, Ibrox’taki gerginliği “Ibrox’taki gergin gecede Rangers, Jack Butland’ın penaltı kahramanlığıyla Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükseldi” şeklinde ifade etti.

JOSE MOURINHO’YA TEPKİLER

Diğer yandan, TNTSports, “Rangers penaltı atışları sonrası Jose Mourinho’yu saf dışı bıraktı, Fenerbahçe elendi” ifadeleriyle Mourinho’nun elenmesini dikkate aldı. Independent ise, Mourinho’nun eleştirilerini, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin Rangers’a elenmesi sonrası ‘küstah’ hakeme yüklendi” şeklinde manşet yaptı. DailyMail “Butland, Ibrox’taki özel gecede penaltılarla kahraman oldu” diyerek, kalecinin performansını öne çıkardı.

MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

The Herald, Mourinho’nun durumunu, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde Rangers’a penaltılarla elenmesinin ardından hakeme ve VAR görevlilerine ateş püskürdü. Tecrübeli menajer, Ibrox’ta oynanan penaltı atışlarından önceki 120 dakikada takımının üç penaltı kazanması gerektiğini savundu” sözleriyle aktardı. The Sun ise, Mourinho’nun öfkesini, “Öfkeli Mourinho, Rangers maçı sonrası hakemlerin Fenerbahçe’nin 3 penaltısını vermediğini söyledi. Maç sırasında kart gören Portekizli, hakemi de ‘kibirli’ olarak nitelendirdi” diyerek yansıttı.

KOMPLONUN KAYNAĞI

Son olarak, Daily Record, Mourinho’nun endişelerini, “Öfkeli Mourinho bir komplonun kurbanı olduğundan korkuyor. Özel biri, Roma’nın Bükreş’te Sevilla’ya kaybettiği 2023 Avrupa Ligi Finali’nin ardından patlak veren sert tartışmanın ardından Fenerbahçe’nin bunun bedelini ödediğine dair yeni korkular yarattı” yazısıyla öne çıkardı.