Rangers – Fenerbahçe Rövanş Maçı Detayları

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI DETAYLARI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Glasgow Rangers ile karşılaşıyor. İlk maçta 3-1’lik bir mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, bu kez İskoçya’da tur atlamak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe’nin çeyrek finale yükselme mücadelesi oldukça zorlu geçecek.

MAÇ ZAMANI VE YAYIN BİLGİLERİ

Rangers – Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak. Bu önemli karşılaşma, TRT 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, mücadelenin tüm detaylarını bu platformdan takip edebilecek. Ayrıca, maç şifresiz olarak yayınlanacak.

ŞİFRESİZ YAYIN VE CANLI İZLEME

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselme şansı için vereceği mücadele büyük bir heyecan yaratıyor. Rangers ile oynanacak bu rövanş maçı, taraftarlar için de önemli bir gösterim olacak. Tüm gelişmeler ve Fenerbahçe’nin tur atlama ihtimalleri için takipte kalmak gerekiyor.