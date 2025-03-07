Rangers, Fenerbahçe’yi 3-1 Yendi

AVRUPA LİGİ’NDE TARİHİ BİR GALİBİYET

Fenerbahçe ile Rangers, Avrupa Ligi Son 16 Turu’nun ilk maçında karşı karşıya geldi. Rangers, Fenerbahçe deplasmanında 3-1 gibi önemli bir skorla galip ayrıldı. İskoç basını, özellikle Jose Mourinho’ya karşı alınan bu galibiyet üzerine dikkat çekici yorumlar yaptı. İşte bu yöndeki bazı haber başlıkları ve içerikleri:

İSKOÇ BASININDAN ÇARPICI YORUMLAR

Herald Scotland, “Dessers ve Cerny, UEFA Avrupa Ligi’nde ev sahibi Fenerbahçe’yi şaşırttı. Vaclav Cerny ve Cyriel Dessers, takımlarının en iyileri oldular. Şükrü Saracoğlu Stadı’nda pek de gözde olmayan konuk takım muhteşemdi” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Bu yorum, Rangers’ın gösterdiği performansın altını çizen bir başka ifade oldu.

Gazette Herald, “Rangers, Fenerbahçe’yi yenerek Avrupa Ligi’nde sürpriz yaptı. Bu sezon yine Avrupa Ligi sevincini yaşarken, ilk maçta Mourinho’nun Fenerbahçe’sini 3-1 gibi muhteşem bir skorla mağlup etti” ifadesini kullandı. Bu açıklama, Rangers’ın başarısının ve galibiyetinin öne çıktığı bir değerlendirme olarak dikkat çekti.

GELECEK MAÇ İÇİN ÜMIDİ ARTTIRDI

Glasgow Times ise, “Şampiyonluk yarışındaki Rangers, bu sezon yine Avrupa Ligi sevincini yaşadı. İlk maçta Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’sini harika bir skorla mağlup ederek Ibrox’taki çeyrek finale yükselme umudunu artırdı” şeklinde bir yorumda bulundu.

Rangers News, “Fenerbahçe’nin Fred’in mücadeleci etkisinden yoksun olmasıyla Raskin, Mohamed Diomande ve geri dönen Connor Barron ile birlikte orta saha üçlüsünde oyunu domine etti. Rangers adına harika bir gösteriydi” açıklamasını yaptı.

BÜYÜK BİR ADIM ATILDI

The Scotsman, “Rangers İstanbul’da büyük bir sürpriz yaparak Avrupa Ligi çeyrek finaline doğru büyük bir adım attı. Bu sezon en iyi performanslarını Avrupa Ligi’ne saklayan Rangers için kıtadaki bir başka mükemmel performanstı” dedi.

Scottish Sun ise, “Barry Ferguson Ibrox’taki görevine talip olurken, usta teknik adam Jose Mourinho’yu şaşkına çevirdi. Rangers’ın yeni teknik direktörü için bu, tarihin en iyi teknik direktörlerinden birine karşı gerçek bir zaferdi” ifadelerine yer verdi.

Daily Record, “Cerny ve Dessers, teknik direktör Barry Ferguson’a hayatının gecesini yaşattı. Maçın başında geçici teknik adam Ferguson ile sıcak şekilde kucaklaşan Jose Mourinho, Rangers’ın muhteşem performansının ardından sarsıldı” şeklindeki sözlerle dikkat çekti.

ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Son olarak STV News, “Çeyrek finallere doğru büyük bir adım atan mavi-beyazlılar, gelecek haftaki rövanş maçına iki gol üstün çıkacak. Deneyimli Fenerbahçe takımına karşı deplasmanda etkileyici bir performans sergilediler” açıklamasıyla Rangers’ın öne çıkan başarılı performansını vurguladı.