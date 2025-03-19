Rangers Ibrox Stadyumu’nda İftar Düzenledi

İFTAR ORGANİZASYONU DÜZENLENDİ

İskoçya’nın Rangers takımı, iç saha maçlarını oynadığı Ibrox Stadyumu’nda Ramazan ayı nedeniyle bir iftar organizasyonu gerçekleştirdi. Taraftarlar, stadyumda oruçlarını açtıktan sonra kendileri için ayrılan alanda namaz kılarak dua etti.

PROGRAMDA ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

İftar organizasyonuna katılanlar arasında Rangers CEO’su Patrick Stewart ve Rangers Yardım Vakfı Genel Müdürü Connal Cochrane’nin de dahil olduğu yaklaşık 250 kişi bulunuyordu. Katılımcılar, bu özel etkinlikte bir araya gelerek Ramazan ayının anlamını paylaştı.