Haberler

Rangers Ibrox Stadyumu’nda İftar Düzenledi

İFTAR ORGANİZASYONU DÜZENLENDİ

İskoçya’nın Rangers takımı, iç saha maçlarını oynadığı Ibrox Stadyumu’nda Ramazan ayı nedeniyle bir iftar organizasyonu gerçekleştirdi. Taraftarlar, stadyumda oruçlarını açtıktan sonra kendileri için ayrılan alanda namaz kılarak dua etti.

PROGRAMDA ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

İftar organizasyonuna katılanlar arasında Rangers CEO’su Patrick Stewart ve Rangers Yardım Vakfı Genel Müdürü Connal Cochrane’nin de dahil olduğu yaklaşık 250 kişi bulunuyordu. Katılımcılar, bu özel etkinlikte bir araya gelerek Ramazan ayının anlamını paylaştı.

ÖNEMLİ

Haberler

Vali Aslan’dan Şehitler İçin İftar Daveti

Düzce'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümü dolayısıyla bir iftar programı düzenlendi. Vali Selçuk Aslan ve eşi etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Haberler

Kütahya’da Şubat Ayı Trafik Kazaları

Kütahya'da şubat ayında dikkatsizlik ve aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri paylaşıldı. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.