Rangers, Irkçı Pankart Nedeniyle Cezalandırılabilir

UEFA SORUŞTURMASI BAŞLATTI

UEFA, Rangers’ın Fenerbahçe’yi konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde taraftarlarının ırkçı pankart açması, sahaya yabancı maddeler atması ve merdiven girişlerini kapatması nedeniyle soruşturma başlattı. İskoç kulübü, üzücü olaylardan ötürü karşılaşacakları cezayı ve bu duruma sebep olan taraftarlar hakkında alınacak kararları kamuoyuna açıkladı.

CEZA UYARISI VE TEDBİRLER

Rangers, Copland Stand’de açılan ırkçı pankart ile ilgili olarak, “İki yıl içerisinde benzeri bir olay yaşanırsa tribün kapatma cezası alınacak” açıklamasında bulundu. Ayrıca, olayların devam etmesi durumunda Rangers’ın seyircisiz oynama cezası alabileceği ve bu durumun takımın Avrupa yolculuğuna olumsuz etki yapabileceği ifade edildi. Kulüp, Fenerbahçe karşılaşmasında ırkçı pankart açan taraftarları tespit etme çalışmalarının sürdüğünü ve tespit edilen kişilere ömür boyu men cezası vereceklerini bildirdi.

PANKARTTAKİ İFADELER

İlk suçlama, Rangers’ın tribün gruplarından Union Bears tarafından Copland Front tribününde açılan pankartla ilgiliydi. UEFA, bu pankartta yer alan ifadelerin “ırkçı ve/veya ayrımcı” olduğunu belirtti. Pankartta, “Woke yabancı ideolojileri dışarıda tutun. Avrupa’yı savunun” sözleri yer almıştı.

RANGERS VE FENERBAHÇE MAÇI

UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 turunda, Rangers ile Fenerbahçe arasında Ibrox’ta oynanan rövanş maçında sarı-lacivertliler 2-0’lık galibiyet elde etmişti. İlk maçta Rangers, 3-1’lik skorla galip gelmiş, uzatmaya giden maç sonucunda ise Fenerbahçe, seri penaltı atışları ile rakibini elemişti.