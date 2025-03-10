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Rangers ve Fenerbahçe Muhtemel 11’ler Açıklandı Mı?

SON DÖNEM PERFORMANSI

Fenerbahçe, son zamanlarda savunma performansıyla dikkat çekiyor. Takım, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son deplasman maçında AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gol görerek bu durumu sürdürdü. Bu sezon, 25 resmi maçta 3 gol yiyen sarı-lacivertliler, bu alanda gelişim göstermeye çalışıyor. Ancak son oynanan maçta milli stoperi Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın 14. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

EŞLEŞME DETAYLARI

Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gol görmesine rağmen, Rangers ile oynanan müsabakada VAR müdahalesi sonucunda rakip takımın 3-1’e taşımayı düşündüğü 2 golü iptal edildi. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart Perşembe günü İskoçya’da gerçekleşecek. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bu sezon evinde kalesinde 3 gol görerek bir ilki yaşamış oldu. Daha önce, özellikle Şampiyonlar Ligi elemesi karşılaşması hariç, rakiplerine genelde 1 gol şansı vermekteydi.

TAKIM KADROSU

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Amrabat, Szymanski, Fred, Tadic ve En-Nesyri’den oluşuyor. Bu kadro, hem ligde hem de Avrupa’da Fenerbahçe’nin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Takımın, sakatlıkları ve performans düşüklüklerini aşarak daha güçlü bir şekilde sahaya geri dönmesi gerekiyor.

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