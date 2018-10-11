Bakan Soylu’dan kritik görüşme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki ülke arasındaki işbirliği hakkında görüşmek için İran İçişleri Bakanı Rahmani ile bir araya geldi.

Süleyman Soylu, “Terör, uyuşturucu, düzensiz göz, kaçakçılık, sınır, bütün bunlarla müşterek mücadele sergiliyoruz. Her zor dönemde karşılıklı işbirliğimiz ve adımlarımız bizleri hem umutlandırmış, hem cesaretlendirmiş hem de kuvvetlendirmiştir” dedi.

“BÖLGESEL KONULARDA DA HEMFİKİR OLARAK ORTAK İŞLER YAPABİLİRİZ”

Konuk Bakan Rahmani ise, İran ve Türkiye İçişleri Bakanlıklarının ilişkilerinden bahsederek, “İran hükümeti, milleti ve aynı zamanda dini liderimiz iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesine çok önem veriyorlar. İki ülkenin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi bizim ülkemizin önceliklerindendir. Güvenlik, sınır, terörle mücadele, insan kaçakçılığı, iki ülke İçişleri Bakanlıklarının çalışma alanları içinde. Varılan anlaşma doğrultusunda ve yapılan toplantılar çerçevesinde ilişkilerimiz her gün daha da takviye edilmekte. Bu işbirliklerimizin yanı sıra daha farklı alanlarda da ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik çaba göstermeliyiz. İki ülkenin gelişmesine yardımcı olacak bütün alanlarda ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. İki ülkenin cumhurbaşkanlarının iradesi, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı ile temasları bu doğrultuda ilişkilerin gelişmesinden yana olduğu, iki ülkenin iradesinin göstergesidir. Bölgesel konularda da hemfikir olarak ortak işler yapabiliriz” diye konuştu.

TRT