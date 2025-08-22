Rapçi Çakal’a Hayrabolu’da Saldırı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE DURUM

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan rapçi Çakal, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Edinilen bilgilere göre, saldırı sırasında açılan ateş sonucu sanatçının ayağına saçmalar isabet etti.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ

TV100 Magazin Hattı’na göre, saldırganın Çakal’ın hayranı olduğu ve sanatçının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmesi üzerine olayın meydana geldiği iddia ediliyor. Gösterinin sona ermesinin ardından kulise geçmek üzere vinçle platformdan inerken silahlı saldırıya uğrayan rapçinin, havalı tüfekle vurulduğu belirtildi. Saçmaların, sanatçının bacağındaki kemiğe saplandığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU VE TEDAVİSİ

İlk müdahalesi Hayrabolu Devlet Hastanesi’nde yapılan Çakal, ardından İstanbul’da özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin savcılığa ifade verdiği öğrenildi. Emniyet ekipleri ise olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.