Rapçi Çakal, UFO Platformunda Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ FESTİVAL

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleşen 33. Ayçiçeği Festivali’nde, UFO’yu andıran bir platformdan inen rapçi Çakal, havalı tüfekten rastgele açılan ateş sonucu yaralandı. Olay, festivalde düzenlenen konser etkinliği sonrasında meydana geldi. Sanatçı, UFO benzeri bir platformda performans sergiliyordu.

ŞAHIS YAKALANDI

Platformdan vinç yardımıyla iniş sırasında, bahçesinde bulunan F.D. isimli kişi rastgele ateş etti. Bu ateş sonucu çıkan 1 adet saçma, rapçi Çakal’ın sağ bacağının diz bölgesine isabet etti. Durumu öğrenen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın failinin F.D. olduğunu belirleyerek 1 saat içinde yakaladı.

YAPILAN ARAMA SONUCU BULUNANLAR

F.D.’nin evinde gerçekleştirilen aramada, 1 adet havalı tüfek ve 67 adet havalı tüfek saçması ele geçirildi. Şüpheli hakkında kasten yaralama suçundan adli ve idari işlemler başlatıldı ve kişinin adli mercilere sevk edileceği bildirildi.