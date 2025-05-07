Rapçi Ekin Can Arslan Tahliye Edildi

Tahliye Edilen Rapçi Ekin Can Arslan’la İlgili Gelişmeler

Ekin Can Arslan, halk arasında “Sansar Salvo” olarak bilinen rapçi, tahliye edildi. Arslan’ın vesayeti, annesi ve babasına verilmişti. Bu durumla ilgili olarak Arslan, babası Gazi Arslan’a yönelik şiddet içeren görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Ekin Can Arslan, üst soya karşı basit kasten yaralama suçundan tutuklanmıştı. Bugün Anadolu Adalet Sarayı’nda bulunan 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Duruşmaya Katılımlar

Duruşmaya, müşteki olarak Gazi Arslan, sanık ve taraf avukatları ile rap sanatçısı Fuat Ergin katıldı. Ekin Can Arslan, mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkeme savunmasını yapan Arslan, “Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda iki tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm” şeklinde konuştu.

Aile İlişkileri ve Olayın Gelişimi

Arkadaş çevresindeki ölümleri anımsatan Arslan, “Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim. Orada tükürük sesi var tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu” ifadelerini kullandı. Videoyu sua sildim diyen Arslan, “Çok öfkelenmiştim babam bunu reddedince. Video sadece birkaç saat kaldı. Telif haklarımı ele geçirmek için benimle uğraşanlar ve para alanlar var. Bu şartlar altında söz konusu eylemi gerçekleştirdim” dedi.

Baba Gazi Arslan’ın İfadesi

Baba Gazi Arslan, oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti. “Sanığın kiralarını ben alırım daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını oturmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu. Göğsüme doğru üç dört yumruk yedim” dedi. Ayrıca, “Sonra komşular kapıyı çaldı. Kendisi o sırada videoya almış. Daha sonra sanık evden ayrıldı. Ben oğlumdan şikayetçi değilim” şeklinde ifade etti.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delilerin toplanmış olması durumunu dikkate alarak tahliyesine hükmetti. Sanık Ekin Can Arslan’ı babasına yönelik basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezasına çarptıran hakim, takdiri indirim uygulayarak cezanın 7 ay 15 güne indirilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.