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RAPÇİ M.İ. Gözaltına Alındı

İstanbul’un Pendik ilçesinde, Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine dair sosyal medya hesabından suçu ve suçluyu övücü klip paylaşan rapçi Massaka gözaltına alındı. Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde bulunan Barış Boyun’un suç örgütüyle ilgili düzenlenen çalışmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımlarını inceledi.

Klip Yayınlama Tespiti

Yapılan çalışmalar sonucunda, “Massaka” takma ismiyle tanınan rapçi M.İ.’nin Youtube üzerinde suç ve suçluyu övücü içerikler içeren bir klip paylaştığı belirlendi. Otomatik olarak rapçi M.İ. Pendik’te yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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