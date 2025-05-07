Rapçi Sansar Salvo Tahliye Oldu

EKİN CAN ARSLAN’IN TAHLİYESİ

Sansar Salvo adıyla bilinen rapçi Ekin Can Arslan şu an serbest bırakıldı. Arslan’ın vesayeti annesi ve babasına verilmiş durumda. Bu gelişme üzerine Arslan, babasına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayımladı. Ekin Can Arslan, üst soya karşı basit kasten yaralama suçundan tutuklanmıştı. Bugün, Anadolu Adalet Sarayı’nda bulunan 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde babası Gazi Arslan’a karşı yöneltilen şiddet eylemi nedeniyle hâkim karşısına çıktı.

DURUŞMA DETAYLARI

Duruşmaya Gazi Arslan, sanık avukatları ve rap sanatçısı Fuat Ergin de katıldı. Ekin Can Arslan ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede savunma yapan Arslan, “Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda iki tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm.” diyerek yaşanan durumu açıkladı. Ayrıca, ailesinin çevresindeki ölüm vakaları sonrasında kendisini vesayet altına almaya çalıştığını belirtti. “Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim. Orada tükürük sesi var tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu.” şeklinde devam etti. Arslan, bunun ardından videoyu sildiğini ve “Sonra ben videoyu sildim. Çok öfkelenmiştim babam bunu reddedince.” ifadesini kullandı.

BABA GAZİ ARSLAN’IN AÇIKLAMALARI

Baba Gazi Arslan ise oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti. “Sanığın kiralarını ben alırım daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını, oturmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu. Göğsüme doğru üç dört yumruk yedim.” diyerek olay anını aktardı. “Sonra komşular kapıyı çaldı. Kendisi o sırada videoya almış. Daha sonra sanık evden ayrıldı. Ben oğlumdan şikayetçi değilim.” diye ekledi.

MAHKEMENİN KARARINI AÇIKLAMASI

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi ve delilerin toplanmış olmasını dikkate alarak tahliye edilmesine karar verdi. Ekin Can Arslan’ı babasına yönelik basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezasına çarptıran hakim, takdiri indirim uygulayarak cezanın 7 ay 15 güne indirilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.