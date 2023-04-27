Rapor açıklandı! 165 ciddi tespit yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu, raporda 165 ciddi tespit yapıldığını bildirdi.

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu, Komisyon raporunda 165 ciddi tespitlerinin olduğunu, bu tespitlerin çözümüne dair 295 tekliflerinin olduğunu söyledi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, Komisyon tarafından hazırlanan raporu açıkladı.

Komisyonun hazırlamış olduğu raporda 165 ciddi tespitleri olduğunu belirten Eroğlu bu tespitlerin çözümüne dair 295 tekliflerinin olduğunu söyledi.

Mevzuat düzenlemesi gerektiren hususlarla alakalı 52 tespit yapıldığını ve 94 ayrı teklif sunulduğunu aktaran Eroğlu, bürün Bakanlıklarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanlığı kurulması gerektiğini aktardı.

Kentsel dönüşümün en önemli bileşeni olan müteahhitlik sektörünün disipline edilmesi gerektiğine vurgu yapan Eroğlu, “6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşümün teşvik edilmesi gayesiyle mülk sahiplerine verilen faiz desteği oranı ile kredi miktarının artırılması ve kredi vadesinin uzatılması yerinde olacaktır. Bakanlığımız bu sese kulak verdi ve hemen uygulamaya başlandı” dedi.