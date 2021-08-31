Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak

Yanan orman bölgeleri hakkındaki raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı açıklandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Sahada iki gün boyunca yangın sonrasında yaşanan süreçler ve bu süreçlerde vatandaşlarımızın bize ifade edeceği hususları bir rapor halinde Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımız da bütün afet olan bölgeleri ziyaret edecek.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yanan orman alanlarının imara açılmasının söz konusu olmadığını belirterek “Burada bir kere daha bir hukukçu olarak net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Anayasanın 169. maddesi açıktır. Burada böyle bir durum söz konusu, mümkün değildir.” dedi.

Dağ, AK Parti Muğla İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, devlet ve millet dayanışmasıyla bir taraftan yangın söndürme çalışmaları, diğer taraftan da vatandaşların ihtiyaçlarını giderme noktasında ciddi bir çalışma yapıldığını söyledi. 28 Temmuz’da başlayan ve 12 Ağustos’a kadar devam eden orman yangınları sürecinde ciddi bir çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Dağ, “Küresel ısınmayla beraber kuzeyimizde sel felaketleri güneyimizde de yangın felaketleri ile ciddi bir mücadele içinde olduk. O dönem içinde hem Antalya’da hem de Muğla’da devletimiz, bakanlarımız ve bakanlıklarımız vasıtasıyla sahada bilfiil yangınları söndürme noktasında ciddi bir mücadele verdiler. Ülkemizde yaşayan her bir vatandaşımızın bizzat takip ettiği ve takdirle bu mücadeleyi karşıladığı bir süreç söz konusu oldu.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan süreçte hem bakanların, hem milletvekillerinin hem de tüm teşkilatın sahada ciddi bir mücadele verdiğini vurgulayan Dağ, verilen ciddi mücadele sonunda “Yangın kontrol altına alındı.” sözünü duyduklarını dile getirdi.

Yaşanan süreçte ve bu süreçten sonra sıkıntıların tamamen ortadan kaldırılması için çaba gösterdiklerini ifade eden Dağ, “Biz yine durmadan duraksamadan çalışmaya devam ediyoruz. Diğer yıllarda da orman yangınları söz konusu olmuştu ama hanelere, köylere, mahallelere çok yansıyan süreçler olmamıştı. Bu orman yangınlarında bizzat vatandaşımızın mağdur olduğu süreçler de yaşandı. Biz bugün Cumhurbaşkanımızın MKYK’da talimatıyla iki gün boyunca Muğla ve ilçelerinde her köyde bulunmak suretiyle ve her bir vatandaşımızla bir araya gelmek suretiyle çalışmalar içinde olacağız.” şeklinde konuştu.

RAPOR ERDOĞAN’A SUNULACAK

2 gün boyunca 3 grup halinde sahada çalışma yapacaklarını bildiren Dağ, şöyle konuştu:

“Bir yandan Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız hasar tespitlerini bitirdiler. Bu hasar tespitleriyle beraber AFAD çalışmalarını yapıyor. Bu süreçte AFAD’ın hasar tespitlerini bitirdiği süreçler de var. Bugün Marmaris’te İlyas Şahin amcamızın hasar gören evini yeniden yapıp sağlam bir şekilde bitmiş haliyle teslim edeceğiz. Yangının üzerinden 15 günlük bir zaman geçmiş ve bu zaman içerisinde İlyas amcamızın evini kendisine teslim edeceğiz. Biz sahada iki gün boyunca yangın sonrasında yaşanan süreçler ve bu süreçlerde vatandaşlarımızın bize ifade edeceği hususları bir rapor halinde Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımız da bütün afet olan bölgeleri ziyaret edecek. Bu bölgeler zaten genel hayatı etkili afet alanı olarak afet bölgeleri olarak ilan edilmişti.”