Rapor Parası Ne Zaman Yatacak?

RAPOR PARASI KONUŞULUYOR

Rapor parası ne zaman yatırılacak sorusu, çalışanlar tarafından sıkça soruluyor. Hamilelik, hastalık ya da iş kazası gibi durumlarda SGK tarafından ödenen rapor parası, sigortalıların hakkıdır. Bu ödemeler hesaplara yatırıldıktan sonra PTT şubelerinden kolayca çekilebiliyor. Rapor parası tutarının hesaplanması ise oldukça basit bir işlemdir. Rapor parası ile ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖDEME SÜRECİ HIZLI İLERLİYOR

Rapor parası ödemeleri, işverenin iş göremezlik raporunu Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirdikten sonra en geç 15 gün içinde hesaplara yatırılmakta. Bu süreç tamamlandıktan sonra, çalışanlar rapor parasını PTT şubelerinden çekebilir. Ödemelerin hesaplara yatırılmasının ardından, rapor parasının 2 ay içinde alınması gerekiyor. Aksi takdirde, bu süre sonunda alınmayan ödemeler SGK tarafından geri alınabiliyor ve çalışanların hak kaybı yaşaması söz konusu olabiliyor. Bu nedenle, rapor parasının zamanında takip edilip çekilmesi önem taşıyor.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK VE ŞARTLARI

Geçici iş göremezlik, sigortalı çalışanların hastalık, iş kazası veya doğum gibi durumlarda, SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumları ya da doktorlar tarafından verilen rapor süresi boyunca geçici olarak çalışamaması durumudur. Rapor ücreti, bu rapora sahip kişilerin işlerine gitmedikleri süre boyunca SGK tarafından ödenen maddi destektir. İş göremezlik ödeneği alabilmek için, rapor tarihinden önceki 1 yıl içinde en az 90 gün prim ödemiş olmanız gerekiyor. Kısa süreli, yani 1 veya 2 günlük raporlar için SGK tarafından ödeme yapılmıyor. Ayrıca, raporunuzda mutlaka bir hastalık teşhisi bulunmalıdır; teşhis olmadan ödeme gerçekleşmiyor.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BİLDİRİMİ

İş göremezlik raporunuzun bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna bildirimi de önem taşıyor, çünkü hastane raporu farklı bir kuruma iletilebiliyor. Ödeneğin alınabilmesi için, raporun bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirilmiş olması şart. Rapor parası sürecinin sağlıklı ilerlemesi için hem işverenlerin hem de çalışanların süreçlerini düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.