Rapor Ücretleri 15 Haziran 2025’te Değişti

RAPOR ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Aile hekimliklerinden alınacak sürücü raporu, sporcu raporu, durum bildirir tek hekim raporları, hac/umre için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği raporu, akli meleke raporu ve yivsiz av tüfeği raporu 15 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ücretli hale getirildi. Ücretler, aile hekimliğindeki yetkililere değil, sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yapılarak ödeniyor. Rapor almak isteyen kişiler, 250 lira ödeyerek bu raporlara sahip olabiliyor.

ÇİFTE DOĞRULAMA GEREKİYOR

TABİP-SEN’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın dikkatine: Sürücü (Ehliyet) Raporu, Sporcu Raporu, Durum Bildirir Tek Hekim Raporları 15 Haziran 2025 itibarıyla T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bu raporlar ücretli hale getirilmiştir. Rapor ekranlarının açılabilmesi için, https://sbos.saglik.gov.tr adresinden veya karekodla giriş yaparak ücretin ödenmesi gerekmektedir. Ödeme yapılmadan rapor verilememektedir.” denildi. Bu durum, rapor almak isteyenler için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.