Rapor Yenileme İçin Takvim Oluşturuldu

KRONİK HASTALIKLAR İÇİN YENİ RANDEVU TAKVİMİ

Sağlık Bakanlığı, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ilaç raporlarının geçerlilik süresini 30 Haziran’a kadar uzatmıştı. Bu kapsamda, rapor yenileme işlemleri için 9 aylık bir takvim oluşturuldu. Engelli bireyler için ise rapor yenileme süresi 12 ay olarak belirlendi.

RAPOR SÜRESİ DOLAN HASTALAR BELİRLENECEK

Yeni düzenlemeye göre, öncelikle rapor süresi dolmak üzere olan hasta bireyler e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilecek. Bu kişilerin T.C. Kimlik numaraları, Merkezi Hekim Randevu Sistemi aracılığıyla paylaşılacak. Hastalara kolaylık sağlamak amacıyla, sadece 30 Haziran’da raporu sona erecek olan hastaların erişebileceği özel bir klinik belirlendi. “Rapor Yenileme” kliniğinden, yalnızca bu belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip olan vatandaşlar randevu alabilecek.

KISA MESAJ BİLGİLENDİRMESİ YAPILACAK

Süresi dolan rapor sahiplerine kısa mesaj aracılığıyla bilgilendirme yapılacak. Mesajda, “Sayın vatandaşımız, süresi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle sona erecek raporlar için MHRS üzerinden ‘Rapor Yenileme’ kliniğine randevu oluşturulması gerekmektedir. Randevu alınmadığı takdirde rapor süresi uzatılmayacaktır” ifadesi yer alacak. Tüm hastaneler, Rapora Yenileme kliniği için MHRS’ye yönelik özel randevu cetvelleri oluşturacak. Bu cetveller üzerinden 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması gerçekleştirebilecek.

HASTANELERDE YÖNLENDİRME İŞLEMLERİ

Randevu günü, vatandaşların hastanelerde “MHRS Koordinasyon Birimi”ne başvurması gerekecek. Bu birim, başvurunun niteliğine bağlı olarak gerekli yönlendirmeleri sağlayacak. Eğer başvuru bir engelli raporu içinse Sağlık Kurulu’na, ilaç raporu içinse ilgili branş kliniğine yönlendirme yapılacak. Raporlar, yenilenene kadar mevcut raporlarla işlem yapılmasına olanak tanıyacak. Ancak, yenileme dönemi sonunda yenilenmeyen raporlar geçerliliğini kaybedecek.