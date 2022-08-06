Raporda sivilleri kalkan olarak kullandığı iddia edildi

Uluslararası Af Örgütü’nün savaşa dair hazırladığı rapor Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i kızdırdı.

Uluslararası Af Örgütü’nün, Ukrayna güçlerini yoğun sivil nüfusun bulunduğu yerlerde askeri üs ve silah sistemleri kurarak, sivilleri kalkan olarak kullanmakla suçlamasına Kiev yönetiminden zehir zemberek yanıt geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, raporu “uydurma” diye niteledi.

Söz konusu raporda, Harkov, Donbas ve Mikolayiv’deki Rus saldırılarının birkaç hafta incelendiği, Ukrayna güçlerinin buralardaki 19 şehir ve köyde sivil binalara üs kurdukları belirtildi. Raporda, Donbas ve Mikolayiv’de ziyaret edilen 29 okuldan 22’sinde askeri üs kurulduğunun tespit edildiği, Ukrayna güçlerinin, bu taktikleriyle “uluslararası hukuku çiğnediği” ve sivilleri tehlikeye attığı savunuldu. Sivil alanlara konuşlanan Ukrayna güçlerinin Rus ordusunca yasadışı bir şekilde hedef alındığına dair kanıt bulunamadığı da kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise raporu yalanlayarak, Af Örgütü’nün bu raporla Rusya’nın elini güçlendirdiğini belirtti. Raporu “sahte” ve “provokatif” olarak niteleyen Zelenskiy, “Sorumluluğu saldırgandan kurbanın sırtına yıkıyorsunuz” ifadelerini kullanırken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da “Uluslararası Af Örgütü’nün bu davranışı, gerçeği ortaya çıkarmakla ilgili değil, suçlu ile kurban arasında yanlış bir denge kurmakla ilgili” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise, raporu onaylayarak, “Bunu sürekli söylüyorduk” ifadelerini kullandı.