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Rapper Emirhan Çakal’ın Etkinliğinde Kavga Çıktı

EMİRHAN ÇAKAL VE İBRAHİM TİLAVER’İN BULUŞMASI

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Karadeniz Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin sinema salonunda dün akşam rapçi Emirhan Çakal, yeni filminin tanıtımı için Influencer arkadaşı İbrahim Tilaver ile hayranlarıyla bir araya geldi. İkili, salondaki etkinliği tamamladıktan sonra ortamda gerginlik başladı.

KAVGA ANİDEN BAŞLAYIP GÖRKEMLİ ANLARA YOL AÇTI

Çakal’ın filmini izleyen hayranları arasında başlayan tartışma hızla kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tekme ve yumruklar ortaya çıkarken, bu anlar cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Yaşanan olay, katılımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı.

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