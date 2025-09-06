Rasim Altınay, 20 yıl sigara içmeyi bıraktı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE BAŞARI

Tekirdağ’da 45 yaşındaki Rasim Altınay, 20 yıl süren sigara bağımlılığından sigara bırakma polikliniğinin desteği ile kurtuldu. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde memur olarak çalışan Altınay, son zamanlarda nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetlerinin artması ile sigarayı bırakma kararı aldı. Kendi çabalarıyla bu bağımlılığından kurtulamayan Altınay, görev yaptığı hastanenin sigara bırakma polikliniğine başvurdu. Aldığı destek sayesinde 4 aydır sigara içmeyen Altınay, 20 yıl sonra bu alışkanlıktan kurtulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

GEÇMİŞTEKİ DENEMELERİ

Vücudunda rahatsızlık hissetmeye başladığını belirten Altınay, “Özellikle solunum sisteminde nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetlerim arttı. Bu noktadan sonra sigarayı bırakmaya karar verdim. Aslında daha önce birkaç kez denemiştim fakat başarılı olamamıştım. Bu sefer Tekirdağ Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğinden randevu aldım. Oradaki doktorlarımız beni muayene etti ve bana özel bir plan hazırladılar. O plana sadık kalarak sigarayı bırakmayı başardım” diye konuştu.

SAĞLIKLI YAŞAM ÜTÜNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Rasim Altınay, sigarayı bırakmanın kolay olmadığını vurgulayarak, “İlk başlarda zordu ama doktorlarımın hazırladığı plan doğrultusunda ilerleyince süreç kolaylaştı. Yaklaşık 4 aydır sigara içmiyorum. Kendimi daha enerjik hissediyorum, uykularım düzene girdi. Nefes almam düzeldi, yemeklerin tadını yeniden almaya başladım. Hayatım çok daha sağlıklı ve düzenli ilerliyor. Sigarayı bırakmak isteyenlerin öncelikle kendi içlerinde gerçekten karar vermeleri gerekiyor” ifadeleriyle deneyimini paylaştı.